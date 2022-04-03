مصادر تكشف .. عادل امام يحارب الموت

الوكيل الإخباري - تواردت أنباء من مصادر متقاربة ان الفنان عادل امام اختفى عن الساحة الفنية للعام الحالي لانه يحارب الموت في هذه الأثناء.

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وقالت الأخبار إن عادل إمام وللسنة الثانية على التوالي، يغيب عن المشاركة في ماراثون رمضان، وآخر أعماله كان مسلسل “فلانتينو” الذي عرض في رمضان 2020.



وبحسب صحيفة The Guardian البريطانية، لم يبدأ تصوير أي عمل جديد أو قراءة سيناريوهات مسلسلات رمضان 2022.





ورجح البعض أنه يحارب الموت في هذه الأثناء، لذلك تغيب عن الظهور على الساحة الفنية، وبدأت الشائعات عن مرضه ووفاته تتزايد في الآونة الأخيرة. ( تحيا مصر)



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