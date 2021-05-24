الإثنين 24-05-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

انقطاع مفاجئ في الانترنت بالمملكة وهيئة الاتصالات ترد

هيئة الاتصالات: انقطاع الكهرباء أثر على مليون مشترك بخدمات الإنترنت

انقذوا حي سلوان .. يسيطر على تويتر

الضمان لـ الوكيل : رواتب المتقاعدين اليوم وبدل التعطل الخميس القادم

أسعار الذهب الإثنين 24/5/2021

تهنئة من الأردنيين بـ' عيد الاستقلال ' عبر برنامج الوكيل

شاهد.. مخلفات فحص كورونا في الشارع العام بعجلون

وفيات الإثنين 24/5/2021

أمانة عمّان تغلق 14 منشأة مخالفة لاشتراطات صحية ومهنية

ارتفاع أسعار النفط عالميا

الإثنين، 24-05-2021 09:29 ص

مصادر لبنانية: السعودية ستفرج عن الملحن سمير صفير

سبب-إعتقال-سمير-صفير-في-السعودية


الوكيل الإخباري- أفادت وكالة أنباء لبنانية، بنجاح الاتصالات بين بيروت والرياض في شأن الإفراج عن الملحن اللبناني سمير صفير، على أن يتم إطلاق سراحه اليوم الاثنين ليعود إلى بلاده.

اضافة اعلان

من جهة أخرى، كشف صحفي في جريدة لبنانية، في تغريدة له عبر "تويتر"، أن "الأمن السعودي نقل صفير من سجن الذهبان إلى سجن الشميسي المشهور بأنه سجن مؤقت للترحيل"، مشيرا إلى معلومات تفيد بأن "صفير وقع على أوراق ترحيله".


وكانت وسائل إعلام لبنانية تحدثت عن "اعتقال صفير في السعودية بسبب مواقفه السياسية الحادة من المملكة عبر الإعلام"، وقالت الجريدة حينها إن "السطات السعودية اعتقلت صفير بعد وصوله إلى المملكة تلبية لدعوة تلقاها من أحد المسؤولين في الرياض".



المصدر- روسيا اليوم


 




 

 


 

إقرأ ايضا
Eurovision-2017-a

عضو لجنة تحكيم يوروفيجن يطالب بتغيير قواعد التحكيم

206210_0

رسالة مؤثرة من الفنان عادل إمام على وفاة سمير غانم!.. شاهد

حورية-فرغلي-في-اول-تصريح-لها-بعد-نجاح-عمليتها-في-امريكا

حورية فرغلي تكشف ما فعلته لتوفير تكاليف علاجها في أمريكا

387509_8_1609447372

برسالة مؤثرة.. كريم عبد العزيز ينعى سمير غانم

710463_2021-05-20-tehamapress-598x470

التعليق الأول من إيمي سمير غانم بعد وفاة والدها.. صورة

سمير-غانم-1-600x325

بالفيديو.. سمير غانم متحدّثاً عن الموت قبل وفاته

أخبار متعلقة
نوال-الزغبي-e1586457122858

في خطوة مفاجئة.. نوال الزغبي تستقيل من نقابة الفنانين في لبنان

EuEIiwUXMAEfySK

بعد هروبه لسنوات.. شقيق الفنان فضل شاكر يسلّم نفسه!