مصادر لبنانية: السعودية ستفرج عن الملحن سمير صفير

الوكيل الإخباري- أفادت وكالة أنباء لبنانية، بنجاح الاتصالات بين بيروت والرياض في شأن الإفراج عن الملحن اللبناني سمير صفير، على أن يتم إطلاق سراحه اليوم الاثنين ليعود إلى بلاده.

اضافة اعلان



من جهة أخرى، كشف صحفي في جريدة لبنانية، في تغريدة له عبر "تويتر"، أن "الأمن السعودي نقل صفير من سجن الذهبان إلى سجن الشميسي المشهور بأنه سجن مؤقت للترحيل"، مشيرا إلى معلومات تفيد بأن "صفير وقع على أوراق ترحيله".



وكانت وسائل إعلام لبنانية تحدثت عن "اعتقال صفير في السعودية بسبب مواقفه السياسية الحادة من المملكة عبر الإعلام"، وقالت الجريدة حينها إن "السطات السعودية اعتقلت صفير بعد وصوله إلى المملكة تلبية لدعوة تلقاها من أحد المسؤولين في الرياض".





المصدر- روسيا اليوم