الخميس 20-05-2021
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الخميس، 20-05-2021 11:46 ص

مصدر طبّي مصري يكشف سوء الوضع الصحي لسمير غانم ودلال عبد العزيز

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الوكيل الاخباري - كشف الدكتور المصري حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، تفاصيل الحالة الصحية للفنان سمير غانم وزوجته الفنانة دلال عبد العزيز، مؤكداً أن وضعهما الصحي سيئ جداً وخاصة سمير غانم، فهو لم يتحسّن خلال الفترة الماضية، ولافتاً إلى أن حالة الفنانة دلال عبد العزيز أفضل نسبياً من زوجها.

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وقال حسني: "دلال عبد العزيز لا تزال في المستشفى ونسأل الله أن يشفيها ونقوم بزيارتها بصفة دورية ومستمرة في تلقي العلاج". وأضاف: "إن شاء الله وضع دلال عبد العزيز يكون مستقراً في المستقبل القريب".


وتابع قائلاً: "لا تزال مسحة الفنان سمير غانم إيجابية، وهناك خلل بسيط في وظائف الجسم كله وربنا يشفيه ونطالب المصريين بالدعاء له بالشفاء".


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