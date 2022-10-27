مصدر طبي يؤكد تحسن حالة شيرين الصحية

الوكيل الإخباري - كشف مصدر طبّي من داخل المستشفى الذي تُعالج فيه الفنانة شيرين عبد الوهاب أن حالتها الصحية بدأت في التحسّن وأنها تواظب على الصلاة وممارسة التمارين الرياضية بشكل يومي.



وأكد المصدر في تصريحات خاصة لـ"لها" أن إدارة المستشفى منعت شيرين من التواصل مع أي شخص باستثناء مدير أعمالها الذي يطمئنها على صحة ابنتيها وأفراد أسرتها، ويؤكد لها دعم جمهورها المستمر لها، لافتاً الى أن شيرين تخضع لجلسات علاج يومية واختبارات نفسية شبه يومية للوقوف على آخر مستجدات حالتها الصحية.

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