مصدر يكشف الساعات الأخيرة في حياة نجل الفنان حسن يوسف الذي توفي غرقاً

الوكيل الإخباري- رحل عن عالمنا أمس السبت نجل الفنان حسن يوسف، الذي توفي غرقاً، في إحدى قرى الساحل الشمالي.

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واكد مصدر في نقابة المهن التمثيلية لـ "لها " ، أن جثمان نجل حسن يوسف وصل إلى المستشفى بعدما التقط أنفاسه الأخيرة، وحاول الأطباء إسعافه ولكنه كان قد توفي غرقاً .



وأشارت إلى أن والدته الفنانة المعتزلة شمس البارودي، في مرحلة عدم استيعاب، و دخلت في حالة في بكاء شديدة بعد سماعها الخبر، وتتواجد مع جثمان نجلها بالمستشفى .



وقد فجع الموت أمس (السبت) الفنان حسن يوسف، بعد وفاة نجله الأصغر عبد الله نتيجة تعرضه للغرق في إحدى قرى الساحل الشمالي.



وكشفت المعاينة المبدئية للحادث عن تعرض نجل الفنان حسن يوسف ويدعى عبد الله 35 سنة لإسفكسيا الغرق بقرية سياحية بمنطقة الساحل الشمالي أثناء السباحة.



وتم نقل الجثمان لمستشفى العلمين وتحرير المحضر اللازم والتحفظ على الجثمان تحت تصرف النيابة ومفتش الصحة بمطروح.



يذكر أن لدى حسن يوسف أربعة أولاد هم ناريمان ومحمود، وعمر، وعبد الله من زوجته شمس البارودي، لا يعمل بالفن منهم سوى نجله الثالث عمر، الذي درس السينما وعمل في أكثر من عمل تلفزيوني، في حين أن نجله الأصغر عبدالله لم يكن يظهر في الإعلام وهو ما جعل الجمهور يخلط بينه وبين شقيقه عمر، حيث ظن الكثيرون أن الأخير هو المقصود بخبر الوفاة.



