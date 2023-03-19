مصدر يكشف تفاصيل مقلب رامز جلال وابرز الضحايا

الوكيل الإخباري- بعد أن كشف الفنان رامز جلال عن بوسترَي برنامجه الجديد الذي سوف يقدّمه في رمضان المقبل ويحمل عنوان "رامز نيفر إند"، كثُرت أسئلة الجمهور عن طبيعة المقلب هذا العام، خاصة أن هناك اختلافاً بين البوسترين.

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ووفق مصدر لموقع "لها" أن رامز هذا العام لن يقدّم مقلباً واحداً كعادته في الأعوام السابقة، بل سينفّذ بضيوفه مقلبين يمتد كل واحد منهما على 15 حلقة، وذلك لئلا يشعر المشاهدون بالملل وتجنباً للانتقادات التي طاولت البرنامج في السنوات السابقة بسبب تكرار الفقرات طوال الشهر.



ومن أبرز الأسماء التى سوف يستضيفها رامز في برنامجه: أحمد حاتم، شيماء سيف، أمير عيد، محمد فراج، بسنت شوقي، هنادي مهنى، ميلا الزهراني، أمينة شلباية، محمد رمضان، أحمد السقا، محمد فؤاد، نهال عنبر ونجلها حسام الحسيني، ونسرين أمين، وعدد من نجوم كرة القدم بينهم: محمود كهربا، أحمد عبد القادر، ونجم الأهلي السابق مصطفى يونس.



البرنامج سوف يُعرض بعد أذان المغرب في شهر رمضان، على أقنية: mbc مصر، mbc العامة، وmbc العراق.











