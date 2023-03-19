الأحد 19-03-2023
الوكيل الاخباري

بلدية الموقر تقرر تأجيل أقساط السلف في رمضان

الصناعة والتجارة تدرس وضع سقوف سعرية للدجاج

إلغاء نحو 40 رحلة جوية في مطار سوتشي بسبب الضباب

الإفتاء تكشف آخر موعد لصيام القضاء

الأسد يجري زيارة رسمية لدولة الإمارات

32 ألف طالب سجل لامتحان التوجيهي إلكترونياً

الخارجية الفلسطينية تدين محاولة اعتداء المستوطنين على كنيسة بالقدس

هام من البنك المركزي حول آليات تحصيل قروض شركات التمويل الأصغر

الجيش الروسي يحبط محاولات لمؤازرة القوات الأوكرانية على جبهة كوبيانسك

مهيدات: استقبال 4949 طلبا عبر نظام الشكاوى خلال العام الماضي

الأحد، 19-03-2023 10:48 ص

مصدر يكشف تفاصيل مقلب رامز جلال وابرز الضحايا

Fqys5BQX0AUyV6t


الوكيل الإخباري- بعد أن كشف الفنان رامز جلال عن بوسترَي برنامجه الجديد الذي سوف يقدّمه في رمضان المقبل ويحمل عنوان "رامز نيفر إند"، كثُرت أسئلة الجمهور عن طبيعة المقلب هذا العام، خاصة أن هناك اختلافاً بين البوسترين.

اضافة اعلان


ووفق مصدر لموقع "لها" أن رامز هذا العام لن يقدّم مقلباً واحداً كعادته في الأعوام السابقة، بل سينفّذ بضيوفه مقلبين يمتد كل واحد منهما على 15 حلقة، وذلك لئلا يشعر المشاهدون بالملل وتجنباً للانتقادات التي طاولت البرنامج في السنوات السابقة بسبب تكرار الفقرات طوال الشهر.


ومن أبرز الأسماء التى سوف يستضيفها رامز في برنامجه: أحمد حاتم، شيماء سيف، أمير عيد، محمد فراج، بسنت شوقي، هنادي مهنى، ميلا الزهراني، أمينة شلباية، محمد رمضان، أحمد السقا، محمد فؤاد، نهال عنبر ونجلها حسام الحسيني، ونسرين أمين، وعدد من نجوم كرة القدم بينهم: محمود كهربا، أحمد عبد القادر، ونجم الأهلي السابق مصطفى يونس.


البرنامج سوف يُعرض بعد أذان المغرب في شهر رمضان، على أقنية: mbc مصر، mbc العامة، وmbc العراق.

 




 




 

 


 

إقرأ ايضا
WhatsApp Image 2023-03-19 at 12.52.54

بعد غياب أعوام عن الفن .. تفاصيل الحالة الصحية لثناء دبسي

222

أنباء عن ارتباط ياسمين رئيس برجل أعمال شهير!

elaosboa23096

مصطفى حشيش يكشف تفاصيل مشاركته بمسلسل حضرة العمدة في رمضان

سارة-محمد-وخطيبها

البلوجر سارة محمد واصابتها بالعمى برفقة خطيبها .. القصة كاملة وتطورات حالتها الصحية

11111111111

هذا ما فعلته الشركة المنتجة لمسلسل أحمد السقا للحاق بالسباق الرمضاني

2_147136_original

ما حقيقة تقديم أصالة تتر هذا المسلسل الرمضاني؟

أخبار متعلقة
blob_948019_large

صور لياسمين صبري تثير الشكوك حول خضوعها لعمليات تجميل

download (1)

شقيقة وفاء صادق تتّهم غادة عبد الرازق بسرقة فكرة مسلسلها الجديد

2222222

مخرج "ضرب نار" يكشف سراً عن تطورات أحداث المسلسل

main_image640a42cd84970

رامز جلال يكشف رسمياً عن اسم وبوستر برنامجه في رمضان 2023

226845

حياة الفهد تنتهي من تصوير "قرة عينك" وتعلق !

11111111111111

"اتبهدلت واتعورت".. نسرين أمين تكشف كواليس مقلب رامز جلال في رمضان المقبل-فيديو