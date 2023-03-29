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الأربعاء، 29-03-2023 12:18 م

مصدر يكشف سبب اعتداء محمد سعد على فريق العمل في "الحاج اكسلانس "

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الوكيل الإخباري- انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو من كواليس مسلسل "الحاج إكسلانس" يظهر فيه الفنان محمد سعد وهو ثائر ويتعدى بألفاظ خارجة على طاقم العمل.

وأثار الفيديو حالة من الجدل بين رواد السوشيال ميديا، حيث تلقاه العديد بالغضب على الألفاظ النابية التي يتعامل بها محمد سعد مع زملائه من الممثلين.

وكشف مصدر من داخل العمل لموقع "لها" عن السبب الحقيقي الذي دعا سعد يثور بهذا الشكل حيث أكد أن التصوير كان على مدار عدة أيام، لكن تبقى تصوير عدة مشاهد في مدينة الحرفيين بالقاهرة، وبسبب تجمهر أهالي المنطقة حول الفنانين وعدم سيطرة فريق عمل المسلسل على الأهالي اضطروا لتأجيل المشاهد لليوم التالي.

وتابع: "في اليوم التالي حضر نفس الفنانين ومعهم محمد سعد وحدث في اليوم الثاني نفس ما حدث في أول يوم، حيث لم يستطع فريق العمل السيطرة على الأهالي، وبعد الانتظار ساعات طويلة قرر المخرج إلغاء التصوير وتأجيله لليوم الذي يليه".

وأضاف المصدر: "في اليوم الثالث استمر الحال على نفس المنوال حيث احتشد الأهالي لمشاهدة التصوير ولم يستطع فريق العمل السيطرة فانفعل النجم محمد سعد عليهم، مؤكداً أن المطلوب منهم فقط السيطرة على مكان التصوير، وبالفعل بدأوا السيطرة واستجاب الأهالي لهم وقرورا الوقوف بجوار النجم محمد سعد ليتم استكمال مشاهد المسلسل المعروض حالياً".

مسلسل "الحاج إكسلانس" بطولة محمد سعد، أحمد فتحي، شيرين، ويزو، حسن عبدالفتاح، إبرام سمير، ومن تأليف ورشة بلاك هورس، وإخراج إبرام نشأت.

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