مصدر يكشف سبب تأجيل فيلم " الملجأ " لـ أحمد عز

الوكيل الإخباري-كشف مصدر داخل شركة الإنتاج الخاصة بفيلم "الملجأ" الذي يقوم ببطولته الفنان أحمد عز باتخاذ المنتجة آلاء لاشين، منتجة الفيلم قرار تأجيل تصويره.



وأكد المصدر لموقع " لها " أن المنتجة اتخذت ذلك القرار بسبب زيادة التكلفة المادية الخاصة بإنشاءات الديكورات الخاصة بالفيلم، الذي يدور في حقبة زمنية تاريخية وكان سيخرجه المخرج شريف عرفة، مؤكداً أن الأزمة الاقتصادية التي تمر به معظم دول العالم أدى إلى الزيادة الضخمة في الميزانية لأن الفيلم سيصور في عدة دول.

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وقال المصدر أنه يجري حالياً العمل على تغيير السيناريو ليكون أغلب الأحداث في مصر وفي ديكورات محدودة لتقليل التكلفة.



وكان عز قد عقد العديد من جلسات العمل مع المخرج شريف عرفة، وباقي فريق العمل، للوقوف على التفاصيل المبدئية للفيلم، وذلك لحين التعاقد مع باقي الممثلين.





