مصرع مغنية برازيلية شهيرة بحادث تحطم طائرة - فيديو

الوكيل الإخباري - أعلنت فرق الإنقاذ البرازيلية أن المغنية الشهيرة ماريليا ميندونكا لقيت حتفها بحادث تحطم طائرة صغيرة في ولاية ميناس جيرايس.

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وأشارت في بيان لها إلى أن "الطائرة تحطمت في منطقة ريفية، وأن المغنية ميندونكا بين الضحايا".



من جهتهم، أكد ممثلون عن الفنانة لوسائل الإعلام "مصرع 5 أشخاص بينهم المطربة وعمها ومنتج و طياران".



وحصلت ميندونكا (26 عاما) عام 2019، على جائزة "Grammy Latino".



ولدت ماريليا ميندونكا في كريستيانوبوليس ونشأت في جويانيا، وكان أول تعرف لها على الموسيقى في الكنيسة.



وبدأت في التأليف عندما كان عمرها 12 عاما وكتبت أغاني لمطربين بينهم "مينها" "Herança" و"جواو نيتو وفريدريكو"، و"كثير جدا".

روسيا اليوم