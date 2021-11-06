السبت 06-11-2021
الوكيل الاخباري

الأجواء لطيفة ومعتدلة في المملكة

الأردن يدين هجوما إرهابيا في النيجر

مراكز إعطاء لقاح كورونا السبت 2021/11/6

مجلس الأمن يدعو إلى وقف الأعمال القتالية في أثيوبيا

أردني يقتل بنغالي خلال مشاجرة في الكويت

مصر: كشف اثري جديد يعود الى 380-363 قبل الميلاد

بعثة يونامي بالعراق تعرب عن أسفها لأعمال العنف ببغداد

الرئيس العراقي يدعو المتظاهرين للتهدئة بعد سقوط قتلى وجرحى

الصحة توضح حول العثور على أنابيب فحوصات مخبرية ملقاة بالطريق

البرلمان العربي يدين استهداف ميليشيا الحوثي للمدنيين في مدينة جازان السعودية

السبت، 06-11-2021 07:26 ص

مصرع مغنية برازيلية شهيرة بحادث تحطم طائرة - فيديو

شش


الوكيل الإخباري - أعلنت فرق الإنقاذ البرازيلية أن المغنية الشهيرة ماريليا ميندونكا لقيت حتفها بحادث تحطم طائرة صغيرة في ولاية ميناس جيرايس.

اضافة اعلان


وأشارت في بيان لها إلى أن "الطائرة تحطمت في منطقة ريفية، وأن المغنية ميندونكا بين الضحايا".


من جهتهم، أكد ممثلون عن الفنانة لوسائل الإعلام "مصرع 5 أشخاص بينهم المطربة وعمها ومنتج و طياران".


وحصلت ميندونكا (26 عاما) عام 2019، على جائزة "Grammy Latino".


ولدت ماريليا ميندونكا في كريستيانوبوليس ونشأت في جويانيا، وكان أول تعرف لها على الموسيقى في الكنيسة.


وبدأت في التأليف عندما كان عمرها 12 عاما وكتبت أغاني لمطربين بينهم "مينها" "Herança" و"جواو نيتو وفريدريكو"، و"كثير جدا".

 

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

إقرأ ايضا
صباح

سوريا تشيّع أسطورة الطرب صباح فخري

مشاهد-هاندا-أرتشيل-وكرم-بورسين-2

حرب الانتقام تشتعل بين كرم بورسين وهاندا أرتشيل

1332801_0

تفاصيل حفل تامر حسني في موسم الرياض 2021 - صورة

Doc-P-882553-637716293663611739

شاهد .. تشييع جثمان المطرب الكبير صباح فخري

6685541-1823583461

عيسى المرزوق يطرح مرتاح - فيديو

341227_0

هدى المفتي تقف أمام محمد عادل إمام في 'عمهم'

أخبار متعلقة
احلام

الموت يفجع الفنانة أحلام