مصر.. القبض على الفنانة منة شلبي لهذا السبب

الوكيل الإخباري - ألقت أجهزة الأمن في مطار القاهرة القبض على الفنانة منة شلبي، اليوم الجمعة 25 نوفمبر أثناء عودتها من الخارج بتهمة حيازة مواد مخدرة.

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وأمرت الجهات الأمنية بالتحفظ عليها، لحين استكمال الإجراءات القانونية.



وكشفت التحقيقات الأولية أنه أثناء خضوع منة شلبي للتفتيش داخل جمارك مطار القاهرة عثر بحوزتها على كمية من المواد المخدرة وتم التحفظ عليها وتحرير مذكرة بالواقعة والتحقيق معها، بحسب موقع القاهرة 24.



على جانب آخر، تقدم منة شلبي مسرحية "ساعة الحظ" في موسم الرياض، وتدور أحداثها في إطار من الكوميديا، وتحتوي على عدد من الأغاني، التي ستُقدمها منة وعدد من الأبطال المُشاركين في العرض.

ويُشارك في بطولة مسرحية "ساعة الحظ"، كل من منة شلبي، وشريف سلامة، ومحمد شاهين، ومحمد رضوان وسماء إبراهيم، وهي من تأليف وإخراج أشرف زكي.





في الفن