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الخميس، 09-09-2021 03:14 م

مصر.. المحكمة تصدر حكمها في قضية طفلي أحمد عز وزينة

احمد


الوكيل الإخباري - قضت محكمة الأمور الوقتية بأسرة مدينة نصر في مصر، برفض الدعوى المقامة من الفنان أحمد عز، والتي يطالب فيها بتحويل طفلي الفنانة زينة من مدرسة إلى مدرسة أخرى.

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وكانت محكمة استئناف القاهرة قضت سابقا، بتأييد حكم أول درجة في قضية إلزام الفنان أحمد عز بتأدية ما يقرب من 700 ألف جنيه مصري لطفليه كمصروفات مدرسية للتوأم.


وكان محامي الفنان أحمد عز طلب من محكمة الأمور الوقتية بمدينة نصر، تحويل نجليه من الفنانة زينة من مدرسة إلى أخرى. 


فيما دفع محامي الفنانة زينة خلال الدعوى، بأحقيتها في الإشراف التعليمي على توأمها من الفنان أحمد عز وهما عز الدين وزين الدين.


وقضت محكمة الأسرة بمدينة نصر في 11 يونيو 2020 برفض الدعوى المقامة من الفنان أحمد عز، والتي طالب فيها بالإشراف التعليمي على طفليه من الفنانة زينة ونقلهما إلى مدرسة أخرى.


محكمة الأسرة قضت في يناير 2018 بخلع الفنانة زينة من الفنان أحمد عز، كما ألزمته بدفع 29 ألف جنيه إسترليني مصروفات دراسية لنجليه.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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