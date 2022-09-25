مصر.. "المطرب النقاش" يحيي حفله الغنائي الأول أكتوبر المقبل

الوكيل الإخباري-بعد انتشار مقطع الفيديو الشهير له وهو يغني أثناء عمله في «النقاشة» يستعد المواطن المصري أحمد سالم المعروف إعلامياً بـ "المطرب النقاش" لإحياء أول حفل غنائي في مصر 20 أكتوبر المقبل.

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ويأتي الحفل بعد أسابيع على تصدر اسم المطرب النقاش أحمد سالم مؤشرات البحث عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بالتزامن مع نشره لمقطع فيديو بصوته لأغنية "بكرة يا حبيبي" للراحلة وردة الجزائرية أثناء عمله في مهنة النقاشة، رغم أنه التقط قبل عام وفقاً لما قاله في تصريحات صحافية سابقة.



ولفتت موهبة المطرب النقاش الانتباه ليس فقط بين الجمهور العادي، لكن أيضاً بين صناع الموسيقى، ومنهم المطرب رامي جمال الذي قال إنه يدعم أحمد سالم وبحث عنه ليتعاون معه في أغنية جديدة. انقر هنا





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