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الأربعاء، 22-06-2022 07:44 ص

مصر.. تأجيل فعاليات مهرجان الجونة السينمائي

ج


الوكيل الإخباري - أعلنت إدارة مهرجان الجونة السينمائي في مصر تأجيل فعاليات الدورة السادسة للمهرجان، التي كان من المزمع عقدها في الفترة من 13-22 أكتوبر المقبل.

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جاء القرار حرصًا وإيمانًا من إدارة مهرجان الجونة السينمائي على تعزيز الدور الحيوي الذي يلعبه مهرجان الجونة السينمائي على المستويين الفني والسياحي محليًا وعالميًا، أخذًا في الاعتبار التحديات العالمية الحالية، التي قد تعوق إضفاء الصبغة العالمية والإقليمية التي تسعى إدارة المهرجان لتحقيقها والتأكيد عليها منذ الدورة الأولى للمهرجان.


وستقوم اللجنة المنظمة للمهرجان بالإعلان عن الاستعدادات والمستجدات التي قد تطرأ على فعاليات الدورة السادسة لمهرجان الجونة السينمائي بشكل دوري في الفترة المقبلة.

 

المصري اليوم


 




 

 


 

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