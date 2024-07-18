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الخميس، 18-07-2024 09:09 ص

مصر .. تحقيق بوفاة الفنان تامر ضيائي اثر مشاجرة

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الوكيل الإخباري- علق نقيب "المهن التمثيلية" في مصر، أشرف زكي، على واقعة وفاة الفنان تامر ضيائي، بعد مشاجرة بينه وبين أحد أفراد الأمن في أحد المستشفيات، موضحًا أن الواقعة قيد التحقيق.

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وقال أشرف زكي في اتصال هاتفي مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع على فضائية "إم بي سي مصر" مساء الأربعاء، إن "الواقعة برمتها قيد التحقيق في النيابة".


وأضاف: "زوجته كانت تحصل على جرعة كيميائية، وحصلت مشاجرة بينه وبين أحد أفراد الأمن، والخلاصة أن قضاء ربنا نفذ".


وأوضح: "هذه الواقعة ما زالت قيد التحقيق، ولكن المؤلم أنه كان تعبان وكلمته وكلمت زوجته وطلبت إني أروحلهم، ونحن في انتظار قرار النيابة وتصريح الدفن".

 

RT

 




 

 


 

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