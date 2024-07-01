مصر.. تطورات جديدة في قضية "صفعة" عمرو دياب

الوكيل الإخباري- أعلن المُحامي المكلف بالدفاع عن الشاب سعد أسامة، ضحية واقعة الصفع الشهيرة على يد النجم المصري عمرو دياب في أحد الحفلات الخاصة، انسحابه تمامًا من القضية.

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وقال المُحامي أحمد سيد فرغلي، المحامي بالنقض، في فيديو متداول عبر منصات التواصل الاجتماعي، إنه قرر التنحي عن القضية بسبب تدخل أقارب الشاب سعد أسامة في القضية، ما أثار العديد من الخلافات واستدعى تقديم اعتذاره.

وأضاف فرغلي أنه كان المُحامي الوحيد الذي حصل على وكالة قانونية من الشاب سعد أسامة.



وكشفت تقارير إعلامية أن هناك خلافات نشأت بين الشاب صاحب الواقعة وبين محاميه، نتيجة لطلب الأخير ثلث التعويض الذي قد يتم تحصيله من الفنان عمرو دياب، والتزامه بعدم الظهور في وسائل الإعلام، وهو الأمر الذي رفضه الشاب وعائلته.



وكان مشهد صفع دياب لأحد معجبيه، الذي حاول التقاط صورة سيلفي معه، في حفل زفاف ابنة المنتج محمد السعدي، قد أثار موجة غضب واستياء مصحوبة بالتساؤلات على مواقع التواصل الاجتماعي حول سبب الواقعة، ووصفت بأنها "سقطة أخلاقية".



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