مصر تعلق على الحالة الصحية للفنانة شيرين عبد الوهاب-فيديو

الوكيل الإخباري - علق مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، مساعد وزيرة التضامن في مصر، عمرو عثمان، على أزمة الفنانة شيرين عبد الوهاب ومسؤولية شقيقها ووالدتها، خلال الفترة الماضية.



وقال عثمان، خلال حواره مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج يحدث في مصر، مساء الثلاثاء:

اضافة اعلان





تقدر تشوف الحلقة كاملة على شاهد (اتفرج ببلاش)#MBCMASR pic.twitter.com/GBOZuT1iSA #يحدث_في_مصر مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان يعلق على حالة شيرين عبد الوهاب ويفجر مفاجأة حول ما فعله شقيقها لإجبارها على العلاجتقدر تشوف الحلقة كاملة على شاهد (اتفرج ببلاش) https://t.co/i1XQCEZneq October 18, 2022

روسيا اليوم

اظهار أخبار متعلقة



اظهار أخبار متعلقة