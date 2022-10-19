مصر تعلق على الحالة الصحية للفنانة شيرين عبد الوهاب-فيديو

الوكيل الإخباري - علق مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، مساعد وزيرة التضامن في مصر، عمرو عثمان، على أزمة الفنانة شيرين عبد الوهاب ومسؤولية شقيقها ووالدتها، خلال الفترة الماضية.
وقال عثمان، خلال حواره مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج يحدث في مصر، مساء الثلاثاء:
مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان يعلق على حالة شيرين عبد الوهاب ويفجر مفاجأة حول ما فعله شقيقها لإجبارها على العلاج— MBC مصر (@mbcmasr) October 18, 2022
تقدر تشوف الحلقة كاملة على شاهد (اتفرج ببلاش)https://t.co/i1XQCEZneq#يحدث_في_مصر #MBCMASR pic.twitter.com/GBOZuT1iSA
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