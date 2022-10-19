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الأربعاء، 19-10-2022 01:32 م

مصر تعلق على الحالة الصحية للفنانة شيرين عبد الوهاب-فيديو

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الوكيل الإخباري - علق مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، مساعد وزيرة التضامن في مصر، عمرو عثمان، على أزمة الفنانة شيرين عبد الوهاب ومسؤولية شقيقها ووالدتها، خلال الفترة الماضية.

وقال عثمان، خلال حواره مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج يحدث في مصر، مساء الثلاثاء:

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روسيا اليوم

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