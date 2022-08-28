مصر .. فيلم عمهم يحقق رقماً قياسياً في الايرادات

الوكيل الإخباري-وصلت إيرادات فيلم "عمهم" يوم أمس السبت إلى 337,732 ألف جنيه في شباك التذاكر، حيث اقتربت إيراداته كاملةً منذ طرحه إلى من الـ49 مليون جنيه.

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فيلم "عمهم" مليء بأجواء التشويق والإثارة، من بطولة عدد كبير من الممثلين، نذكر منهم محمد إمام وهدى المفتي وسيد رجب وباسم سمرة وآيتن عامر ومحمد سلام ورياض الخولي وأحمد خالد صالح ومحمد لطفي ومحمد ثروت والشحات مبروك، تأليف وسام صبري، إخراد حسين المنباوى.



محمد إمام يحقق بهذا العمل رقماً جديداً حيث حقق آخر أعماله 34 مليون جنيه بفيلمه "لص بغداد".





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