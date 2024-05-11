مصر.. ما حقيقة إصابة الفنان القدير لطفي لبيب بشلل نصفي؟

الوكيل الإخباري - انتشرت مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن إصابة الفنان المصري القدير لطفي لبيب بشلل نصفي، ما أبعده عن الفن خلال الفترة الحالية، فما الحقيقة؟



وفي تصريحات لموقع "القاهرة 24"، أوضح لطفي لبيب قائلا: "كل اللي بيتقال ده أي كلام.. أنا بصحة جيدة".

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وكان مدير أعمال لطفي لبيب قد أكد لـ"القاهرة 24" أن كل ما نشر على مواقع التواصل الاجتماعي مجرد شائعات ليس لها أساس من الصحة، مضيفا: "الأستاذ لطفي زي الفل ومتعاقد على فيلمين وبيصور فيهم حاليا، ومفيش كل الكلام اللي بيتقال ده".



وتابع: "لطفي بيصور ومتعاقد مؤخرا على فيلم نور الريس بطولة مصطفى كامل، وهيدخلوا التصوير قريب، وبيصور حاليا فيلم مع مصطفى خاطر اسمه "محو أمية"، وكان المفروض عنده تصوير بس تأجل التصوير كام يوم لأسباب إنتاجية، إنما هو تمام وزي الفل ومفيش أي مشاكل صحية أو أمراض خطيرة زي ما بيتقال".

RT