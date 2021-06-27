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الأحد، 27-06-2021 03:57 م

مصر... منع مطرب المهرجانات حمو بيكا من الغناء

نيل


الوكيل الإخباري - قررت نقابة الموسيقيين المصريين، أمس السبت، منع مطرب المهرجانات حمود بيكا من الغناء، ووقف إصدار أي تصاريح عمل له في مصر، بما في ذلك إحياء الحفلات الغنائية، وذلك بسبب عدم حصوله على تصريح مشتغلين أو منتسب للنقابة.

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جاء القرار بعدما تحدى بيكا قرارات نقابة الموسيقيين، وأحيا حفلا غنائيا يوم الخميس على أحد الشواطئ في منطقة الساحل الشمالي، دون حصوله على أي تصاريح بالغناء، بحسب بوابة "أخبار اليوم" المصرية.


وتحققت النقابة من المسؤول عن منح التصريح لحمو بيكا بالغناء في الحفل.
وكشفت نقابة الموسيقيين المصريين في شهر يناير/ كانون الثاني الماضي عن أنها تدرس منع المطرب الشعبي حمو بيكا من الغناء على يوتيوب؛ مؤكدة أنه رسب في اختبار الأصوات بالنقابة.


وبحسب تصريحات تلفزيونية، قال المتحدث الرسمي باسم نقابة الموسيقيين، طارق مرتضى، إن تنازل الفنان هاني شاكر عن قضية النقابة ضد حمو بيكا، ليس معناه أن حمو بيكا له حق الغناء، حيث إنه دخل لجنة الاستماع وسقط في الاختبار.
وأكد مرتضى أن "كل من يعتلي مسرح أو يغني في حفل زفاف لا بد أن يحصل على إجازة أو تصريح من نقابة المهن الموسيقية" مشددا: "ندرس حاليا من خلال الشؤون القانونية منع حمو بيكا من الغناء على يوتيوب".


وكانت محكمة الدخيلة قد أصدرت في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي حكما بحبس "حمو بيكا" سنتين مع الشغل لتهديده نقابة المهن الموسيقية باقتحامها، وسب السادة أعضاء مجلس النقابة، وتجاوزه بالقول في حق الفنان هاني شاكر نقيب الموسيقيين.


وقد قدم "بيكا" العديد من الاعتذارات للنقابة ولـ"هاني شاكر" في البرامج التليفزيونية المختلفة وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، إلا أن "شاكر" أصر على أن يقول القضاء قال كلمته.

 

سبوتنيك عربي


 




 

 


 

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