السبت 09-04-2022
الوكيل الاخباري

وزير العمل يوعز بتشكيل لجنة للتحقيق بحادثة الاختناق في المفرق

مطالب بتوفير منصة مُوحدة للتخليص على البضائع

الأزمات:إصابات حادثة الاختناق في المفرق بين ضعيفة إلى متوسطة

توقعات بأن تتراوح اعداد الحجاج الأردنيين هذا العام بين 3500 - 4000 حاج

قرابة 2.74 مليون دينار قيمة موجودات الذهب في الأردن خلال أول شهرين من 2022

بخطوات بسيطة.. كيف يعاد ضبط الآيفون قبل بيعه مجددا؟

هيئة الطاقة تُطلق حملة بشأن التعرفة الكهربائية الجديدة - تفاصيل

أسعار الذهب محليا

مع الأجواء المغبرة.. الإفتاء توضح حول التبخيرة وسحب الدم في نهار رمضان

انخفاض أسعار النفط عالميا

السبت، 09-04-2022 12:13 م

مصر.. نجل فنانة مشهورة يرتكب جريمة قتل مروعة -صور

image


الوكيل الإخباري - ارتكب شاب جريمة مروعة في مصر حيث تسبب في مقتل مسن يدعى عزت. ح، ويبلغ من العمر 55 عاما، في منطقة المنشية بفيصل.

ووفقا لوسائل الإعلام المصرية فإن المتهم هو نجل فنانة شهيرة تدعى سحر كامل، وأنه قتل المجني عليه بسبب خلافات مالية بينهما. 

اضافة اعلان


وأمرت جهات التحقيق في الجيزة، بسرعة ضبط وإحضار شاب متهم بـ قتل حماه، في منطقة المنشية التابعة لقسم شرطة الهرم بمديرية أمن الجيزة، وذلك بسبب خلافات مالية بينهما.


كما أمرت بدفن وتشريح جثمان المتوفي، وإيداع تقرير الطب الشرعي لمعرفة سبب الوفاة، وسماع أقوال شهود العيان ممن حضروا المشاجرة في الشارع. 


وكشفت تفاصيل القضية رقم 15345 جنح الهرم، أن الواقعة بدأت بشجار بين مواطن وزوجته بسبب خلافات مالية بينهما، قامت على إثرها الزوجة بالذهاب إلى منزل والدها، واتفقت الأسرتان على عقد جلسة صلح بين الزوج والزوجة وحضر الكثيرون من أقارب الطرفين.

 

وبينت التحقيقات الأولية، أن الأسرتين قررتا عقد جلسة على المقهى أول أيام رمضان، وحضر الزوج وأسرته، كما حضرت الزوجة وأسرتها إلى المكان لوضع حل لمشكلة الزوجين، وفي أثناء تبادل الطرفين للحديث احتد أحدهما وتطور الأمر لمشادة كلامية وقعت على إثرها مشاجرة دامية قتل فيها والد الزوجة.


وأكدت التحريات الأولية، أن المشاجرة شهدت تشابكا بالأيدي بين أطراف كثيرين من الأسرتين داخل مقهى بالجيزة عقب الإفطار بساعات، وتبين أن الزوج تعدى على حماه بواسطة حجر على رأسه مما تسبب في وفاته في الحال، وقررت النيابة دفنه بعد التشريح، وسرعة ضبط الزوج المتهم.

 


 


 

 

روسيا اليوم 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
06-04-22-980569783

ما هو أجر جان كلود فان دام الحقيقي مع رامز جلال ؟

2232362_1649417723

كسر عضم مشاهد مؤثرة من الواقع

59sdf_0

بعد كلام قصي خولي عنه...محمد رمضان يرد - فيديو

عمرو-دياب-1

من أكثر الفنانين شهرة وشعبية.. إليكم حجم ثروة عمرو دياب

472554Image1

مي عز الدين تتعرض لوعكة صحية خلال تصوير جزيرة غمام

5685446-643193667

أحمد السعدني يبكي بعد عرض صورة زوجته الراحلة - فيديو