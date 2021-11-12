مصر.. هاني شاكر يهاجم حسن شاكوش مجددا

الوكيل الاخباري- أبدى الفنان المصري هاني شاكر دهشته من تصريحات مطرب المهرجانات المصري حسن شاكوش، التي أكد الأخير خلالها عدم امتهانه لمهنة أخرى غير الغناء.

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وقال شاكر في مؤتمر صحفي أقيم على هامش حفله بمهرجان ومؤتمر الموسيقي العربية، اليوم الخميس، داخل دار الأوبرا المصرية: "قرار وقف شاكوش كان من شهرين بعد الكلام اللي قاله على المسرح، وأود أن أساله: لماذا لم تقل لنفسك هذا الكلام قبل ما فعلته على المسرح؟ كان يجب أن يفكر قبل أن يقول هذا الكلام".



وجاء قرار وقف حسن شاكوش بسبب خلافه مع المطرب رضا البحراوي وفرقته في حفلهما بالساحل الشمالي، فضلاً عن إساءته لفئة الطبالين، حينما قدم أغنية على المسرح قال فيها: "لو رب البيت بيطبل بنته بتطلع رقاصة"، وهو ما اعتبره الطبالون إهانة لهم.

المصدر: روسيا اليوم