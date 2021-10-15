الجمعة 15-10-2021
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الجمعة، 15-10-2021 03:32 م

مصر.. والد ياسمين صبري يشن هجوما حادا عليها

ياسمين صبري


الوكيل الإخباري - شن أشرف صبري، رئيس جمعية الغوص والحفاظ على البيئة البحرية بالإسكندرية،  هجوما حادا على ابنته الفنانة ياسمين صبري ووالدتها وأخواتها، وذلك  بسبب رفضهم حضور حفل زفاف شقيقهم .

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ونشر أشرف صبري صورة لنجله بلال صبري  عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وكتب عليها " فرح ابني بكرة ربنا رزقه بأجمل عروسة، أما إن أمه وأخواته الأشقاء رفضوا حتى يباركوله، فربنا رزقه بأم تانية عملت كل حاجة، وأخوات تانيين لم تغرهم الأموال ولا طيارات وكدب وخداع، أصبح لابني أخوات جدد وأم جديدة، حفظه الله من الشياطين".

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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