​مصطفى حجاج يستعد لطرح '​والله ما ينفع'

الوكيل الإخباري - طرح الفنان المصري مصطفى حجاج فيديو كليب أغنيته الجديدة "والله ما ينفع" عبر قناته الخاصة على "يوتيوب".

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الأغنية من كلمات وألحان عزيز الشافعي، توزيع موسيقي ومكس وماستر على فتح الله، وتم تصوير الفيديو كليب تحت إدارة المخرج محمد القاضي.



ويميز الأغنية إيقاعها الجديد على مصطفى حجاج، ويقول مطلعها:" والله ما ينفع، ما تردش عليا، عيب انا مش صغير، إيه المعاملة ديه، ان كان عالحلاوة غلبت البقلاوة."



وكان أعلن مصطفى حجاج في حسابه الخاص على موقع التواصل الإجتماعي، عن إصدار الأغنية، بنشره صورة مع الملحن عزيز الشافعي، معلّقاً :"عاملينلكوا مفاجأة أنا والهون هاني محروس قررنا نعمل تسريب للكليب وهنفرجكوا عليه كمان شوية لايف استنونا."

المصدر - الفن