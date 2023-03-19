الأحد 19-03-2023
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الأحد، 19-03-2023 11:26 ص

مصطفى حشيش يكشف تفاصيل مشاركته بمسلسل حضرة العمدة في رمضان

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الوكيل الإخباري- كشف الفنان مصطفى حشيش تفاصيل مشاركته في مسلسل حضرة العمدة لروبي وإبراهيم عيسى، والمقرر عرضه في الماراثون الرمضاني 2023.

وقال مصطفى حشيش في تصريحات خاصة لموقع" القاهرة24": أشارك في مسلسل حضرة العمدة بالموسم الرمضاني 2023، والعمل تأليف إبراهيم عيسي، وإخراج الأستاذ عادل أديب، والتعاون في منتهى الجمال، وبشكل عائلي، وأستاذ عادل يشيع جو من الإنسجام والمحبة ويجعل العمل ممتع للغايه. 

ومؤخرًا، تم طرح البرومو الرسمي لمسلسل حضرة العمدة، وتضمن العديد من أبرز اللقطات ومنها،صراع بين روبي والفنان أحمد رزق، إذ قالت روبي في البرومو: هي العمودية دي حاجة مهمة، أنا صفية الفارس، بينما قال الفنان أحمد رزق: الكل لازم يعرف أن احنا اللي بنوزع الأدوار وأن احنا اللي بنوزع الورق. بينما أطلت وفاء عامر خلال البرومو بملابس صعيدية وبندقية وتطلق الرصاص من داخل سيارة، بجانب ظهور عديد من أبطال العمل في البرومو .

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