مصطفى شعبان يرد على مقارنته بعادل إمام

الوكيل الإخباري - قال الفنان المصري، مصطفى شعبان، إن مقارنته بالفنان عادل إمام ضرب من الهوس والجنون، وأضاف شعبان في الجزء الثاني من حواره مع الإعلامية أسما إبراهيم في برنامج "حبر سري"، أن تقديمه لمسلسل بعنوان "حتى لا يطير الدخان" لن يدخله في مقارنة مع "الزعيم"، مضيفاً: "هنالك فرق بين مسلسلي والفيلم، وسأبدأ تصويره خلال شهر فنحن سنعالج الحكاية من زاوية مختلفة، ومن سيقارنني بعادل إمام، أقول له إن المقارنة بين عادل إمام وأي فنان ضرب من الهوس".

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وحول حقيقة خلافه مع الفنانة منى زكي، بين شعبان أنه كان مستاء من تصريحاتها حول فيلم "أحلام عمرنا"، عندما قالت إنه أسوأ تجاربها الفنية، لكنه تجاوز ذلك وتقابلا معاً عدة مرات بعدها، وأضاف: "منى زكي نجمة جيلها في العالم العربي وليس مصر فقط، ولو اتعرض عليا أعمل معها شغل أوافق طبعاً".



ورحب شعبان بفكرة تقديم جزء ثانٍ من مسلسل "ملوك الجدعنة"، بعد نجاح الجزء الأول العام الماضي، والذي جمعه بالفنان عمرو سعد، وقال: "كانت هنالك فكرة لتقديم الجزء الثاني هذا العام، إنما لم تكن حكاية المسلسل بمستوى الطموح، فقررت أنا وعمرو سعد البحث عن حكاية مختلفة، ولايزال الحماس كبيراً لتنفيذ الفكرة".

زهرة الخليج

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