الأربعاء 27-04-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

شكاوى من تأخر صرف المستحقات الشهرية للمستفيدين من المعونة

قطر: ارتفاع فائض الميزان التجاري بنسبة 97.8 بالمئة

إدانة موظف بشركة مساهمة عامة بالاختلاس وحبسه 5 سنوات

الصحة تعمم لرصد أي اشتباه بحالات التهاب كبد الأطفال

تحديد موعد صرف رصيد التعطّل وسلف المتقاعدين

استقرار اسعار النفط عالميا

الأردنيون يحيون ليلة القدر الخميس

عقوبات بحق كل من يهدر المياه خلال عطلة العيد

مصر تستعد لبدء الإنتاج التجريبي من كشف إيقات للذهب

بيان من الضمان حول الإعفاءات على الفوائد والغرامات

عاجل

الصحة تعمم لرصد أي اشتباه بحالات التهاب كبد الأطفال

الأربعاء، 27-04-2022 02:33 م

مصطفى شعبان يرد على مقارنته بعادل إمام

286162_0


الوكيل الإخباري - قال الفنان المصري، مصطفى شعبان، إن مقارنته بالفنان عادل إمام ضرب من الهوس والجنون، وأضاف شعبان في الجزء الثاني من حواره مع الإعلامية أسما إبراهيم في برنامج "حبر سري"، أن تقديمه لمسلسل بعنوان "حتى لا يطير الدخان" لن يدخله في مقارنة مع "الزعيم"، مضيفاً: "هنالك فرق بين مسلسلي والفيلم، وسأبدأ تصويره خلال شهر فنحن سنعالج الحكاية من زاوية مختلفة، ومن سيقارنني بعادل إمام، أقول له إن المقارنة بين عادل إمام وأي فنان ضرب من الهوس".

اضافة اعلان


وحول حقيقة خلافه مع الفنانة منى زكي، بين شعبان أنه كان مستاء من تصريحاتها حول فيلم "أحلام عمرنا"، عندما قالت إنه أسوأ تجاربها الفنية، لكنه تجاوز ذلك وتقابلا معاً عدة مرات بعدها، وأضاف: "منى زكي نجمة جيلها في العالم العربي وليس مصر فقط، ولو اتعرض عليا أعمل معها شغل أوافق طبعاً".


ورحب شعبان بفكرة تقديم جزء ثانٍ من مسلسل "ملوك الجدعنة"، بعد نجاح الجزء الأول العام الماضي، والذي جمعه بالفنان عمرو سعد، وقال: "كانت هنالك فكرة لتقديم الجزء الثاني هذا العام، إنما لم تكن حكاية المسلسل بمستوى الطموح، فقررت أنا وعمرو سعد البحث عن حكاية مختلفة، ولايزال الحماس كبيراً لتنفيذ الفكرة".

 

زهرة الخليج

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
294808_36_1607675737

أنجيلا بشارة تقاضي وائل كفوري

5e2e3571e7906e74e2c4add96d75d047

شاهد..شقيق تيم حسن حديث المواقع

afkarjadida.com_2022-04-26_17-25-11_548346

داليا البحيري تحصل على الإقامة الذهبية في دولة الإمارات

image (3)

للمرة الأولى... فيديو يظهر مقتل المصورة على يد أليك بالدوين برصاص مسدسه

يس-47

رحمة أحمد تتخذ موقفاً قانونياً ضد بعض رواد السوشال ميديا

4qeuRtNdmHw8I5GIJ4BeoKrD0oY3HS1UI9O859kt

قضية زوج نانسي عجرم إلى الواجهة

أخبار متعلقة
image

مصادر تكشف .. عادل امام يحارب الموت