الإثنين 13-12-2021
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الإثنين، 13-12-2021 01:42 م

مصطفى شعبان يوضح كلامه عن محمد رمضان - فيديو

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الوكيل الإخباري - حلّ الفنان المصري مصطفى شعبان ضيفاً على برنامج "ET بالعربي"، حيث كشف حقيقة الأخبار التي تم تداولها عن هجومه على مواطنه الفنان محمد رمضان بالقول: "اعتبر البعض أنني أُهاجم محمد رمضان، بعد النجاح الكبير الذي حققته في مسلسل "ملوك الجدعنة" خلال رمضان 2021، وذلك بسبب تغريدة كتبتها على "تويتر" وقلت فيها: "الكلام رايحلك"، تعليقاً على تصدّر المسلسل لمواقع التواصل الاجتماعي، بعدما فسرها البعض بأنني أوجّهها للفنان محمد رمضان".


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