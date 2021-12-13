مصطفى شعبان يوضح كلامه عن محمد رمضان - فيديو

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حلّ الفنان المصري مصطفى شعبان ضيفاً على برنامج "ET بالعربي"، حيث كشف حقيقة الأخبار التي تم تداولها عن هجومه على مواطنه الفنان محمد رمضان بالقول: "اعتبر البعض أنني أُهاجم محمد رمضان، بعد النجاح الكبير الذي حققته في مسلسل "ملوك الجدعنة" خلال رمضان 2021، وذلك بسبب تغريدة كتبتها على "تويتر" وقلت فيها: "الكلام رايحلك"، تعليقاً على تصدّر المسلسل لمواقع التواصل الاجتماعي، بعدما فسرها البعض بأنني أوجّهها للفنان محمد رمضان".

المصدر - لها