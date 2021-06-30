الأربعاء 30-06-2021
الوكيل الاخباري

الحكومة تحدد شروط عودة صالات الأفراح والمنشآت الاقتصادية والسياحية

مراكز فحص (pcr) مجانية لدخول المثلث الذهبي

وفاة رجل أمن بحادث دهس أثناء تأديته واجبه

مساعٍ حكومية لجعل جرش وجهة سياحية عالمية

أين التنمية عن متشرّد 'الرينبو' ؟ صور

'الفلك الدولي' يحدد أول أيام عيد الأضحى

المستفيدون من صندوق إسكان الجيش - أسماء

متصرف 'الشونة' لـ الوكيل: إطلاق نار على محطة مياه الكفرين أدى لوقف ضخ المياه عن المنطقة

الملك يلتقي الرئيس الفلسطيني اليوم

أسعار الذهب الأربعاء 30/6/2021

الأربعاء، 30-06-2021 10:00 ص

مصطفى قمر يحذف صورة ابنته بسبب انتقادات - صورة

6147271-14092965


الوكيل الإخباري - شر الفنان المصري مصطفى قمر صورة في حسابه الخاص على موقع التواصل الإجتماعي، عرضته لإنتقادات لاذعة من قبل المتبابعين، فقد ظهر في الصورة مرتدياً نظارة شمسية مع إبنته جودي وهما يصليان.

اضافة اعلان


وعلّق مصطفى على الصورة قبل أن يحذفها، قائلاً: "حاولت أصورها وهي بتصلي جنبي من غير ما تحس بس ولا الهوا، لئيمة أروبة وشافت الكاميرا".


وواجه قمر تعليقات بعد دقائق من نشر الصورة حيث رفض بعض المتابعين ارتداء النظارة شمسية أثناء الصلاة، كما استنكر آخرون ظهور إبنته بالصورة أثناء الصلاة.


لاحقاً، أوضح سبب إرتداء النظارة الشمسية لشعوره بألم في عينه من شدة حرارة الشمس.

 


 

 

المصدر - لبنان 24 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
بدر الشعيبي

وفاة الشقيقة الصغرى للفنانين السعوديين بدر ومحمد الشعيبي - صورة

20BF4BCD-626D-4D15-9BC0-BEBEFF1B7FF3

​شيماء هلالي​ تنجب مولودها الاول - صورة

Doc-P-836040-637600618291688528

كارلا حداد تشارك متابعيها بأحدث ظهور لابنتها

تيم-حسن

تيم حسن يثير الجدل بصورة جديدة من كواليس 'الهيبة'.. شاهد

6186942_1620984404

الفيلم العالمي The Misfits يُطلق عروضه في الشرق الأوسط وإفريقيا

نوال-1

رسالة دعم من نوال الزغبي لشيرين عبد الوهاب - صورة

أخبار متعلقة
1031010001_0_0_1919_1038_1000x541_80_0_0_d1991a103df61e01d354ec946bdfb9f7

نادية الجندي تثير ضجة باحدث ظهور لها .. صورة

130652-نورا

بالصور .. احدث ظهور للفنانة المعتزلة نورا

51704832-39621497

حوار صحفي نادر للفنانة فيروز يثير ضجة عبر مواقع التواصل .. صورة

1041254375_0_4_1200_679_1200x0_80_0_1_d66db565eec3eb79172e47dcf4ef48fc

ماغي بوغصن تتخطى3 مليون متابع

ZEIN12

زين العمر يوجه رسالة مؤثرة إلى شقيقه - صورة

unnamed

وفاة فنان مصري شهير عن عمر يناهز ال66 عاماً - صورة