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الأحد، 27-06-2021 04:47 م

مصطفى قمر يستذكر والدته الراحلة بكلام مؤثر- صورة

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الوكيل الإخباري - نشر الفنان المصري مصطفى قمر صورة قديمة له مع والدته الراحلة، وعلق عليها عبر حسابه الخاص بالقول: "أمي الله يرحمها وحشتني قوي، ووحشتني طيبتها وأيامها ربنا يجعل مأواها الجنة ادعولها بالرحمة وأموات أهالينا ربنا يحفظكم جميعا".

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ونالت الصورة اعجاب عدد كبير من المتابعين.


وكان احتفل مصطفى قمر بحفل زفاف إبنه تيام بأحد الفنادق في القاهرة، بحضور عدد من الفنانين والممثلين المصريين.


وأحيا الحفل فنانين بينهم محمد حماقي، تامر حسني، وأشعلوا الأجواء بأغانيهم وتفاعل معها الجمهور بشكل كبير، كذلك حضر الحفل كل من إيهاب توفيق وإدوارد ومحمد رجب ومحمد لطفى وهاني سلامة وجنات وغادة عادل وهشام عباس وحميد الشاعري ومحمد نور.


 

المصدر - الفن 

 




 

 


 

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