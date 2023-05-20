مصطفى قمر يكشف بدء تصوير "حريم كريم 2"

الوكيل الإخباري- كشف الفنان المصري مصطفى قمر، بدء تصوير فيلم "أولاد حريم كريم" بعد 18 عاماً على طرح الجزء الأول منه بعنوان "فيلم حريم كريم".



ولفت قمر إلى أن الجزء الثاني من الفيلم سيضم جميع أبطال الجزء الأول وقصته ستكون مفاجأة للجمهور.

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وتدور أحداث الجزء الأول من فيلم "حريم كريم" حول جيجي كريم (مصطفى قمر) المتزوج من جيجى (ياسمين عبد العزيز) التي تغير عليه غيرة قاتلة وتشك فيه فتطلب منه الانفصال، بينما يحاول هو توضيح الحقيقة لها، فيقرر الاستعانة ببعض من صديقاته في الجامعة لحل المشكلة ولكنه يدخل في مواقف كثيرة تعقد مسألة رجوعه إلى زوجته ويفسد حياة صديقاته أيضاً بدون قصد.



وأضاف قمر، بحسب تقرير موقع "الفن"، أن نجله تيام سيظهر معه في الفيلم.



وطرح الجزء الأول عام 2005 وحقق نجاناً لافتاً، لاسيما مع مشاركة البطولة مع ياسمين عبد العزيز، داليا البحيري، علا غانم، بسمة، ريهام عبد الغفور، طلعت زكريا، خالد سرحان، زيزي مصطفى، هناء الشوربجي، محمد شاهين، إدوارد.

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