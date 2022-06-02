مصطفى قمر يكشف مفاجأة عن أغنية "يا طبطب " لـ نانسي عجرم

الوكيل الإخباري-كشف الفنان المصري مصطفى قمر مفاجأة تتعلق بأغنية الفنانة اللبنانية نانسي عجرم "يا طبطب يا دلع" وقال:"عرضت عليَّ في البداية لكني أخبرت أيمن بهجت قمر وطارق مدكور أنها مناسبة لنانسي عجرم أكثر، وفعلاً حققت نجاحاً كبيراً".



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وعن أغنية "هنقول إحنا لسه حبايب" قال: "أخذتها من عمرو مصطفى بعدها أخبرني أن عمرو دياب يريدها فتركتها له، لكن أخبرته إذا لم يأخذها سأستردها مرة أخرى، وعمرو دياب غناها فعلاً في حفل لكن لم يشعر أنها مناسبة فعادت لي".



أحدثت تصريحات مصطفى قمر ضجة كبيرة بين المتابعين والتي جائت على راديو "إينرجي".



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