الخميس 02-06-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

تعديلات مقترحة على نظام التعاونيات لإعفاءها من ضريبة الدخل

دعم مشغلي ومستثمري نقل الركاب بسبب ارتفاع المشتقات النفطية

إطلاق منصة للاستثمار بين الأردن والاتحاد الاوروبي بقيمة 2.5 مليار يورو

مصدر حكومي: عرض مشروع المدينة الجديدة على صناديق استثمارية

التخليص على 4500 مركبة في حرة الزرقاء الشهر الماضي

الصفدي: اجتماع الشراكة الأردن الأوروبي يعتبر حدثا خاصا

مصر.. إسقاط الجنسية عن 13 شخصا من عائلة واحدة

وزير الحج والعمرة السعودي: 4 الاف تاشيرة للحجاج الأردنيين

الضمان يعلن عن خصم خاص للمتقاعدين

وزير العمل: توجيهات ملكية لزيادة الفروع الإنتاجية

الخميس، 02-06-2022 02:33 م

مصطفى قمر يكشف مفاجأة عن أغنية "يا طبطب " لـ نانسي عجرم

985817_0


الوكيل الإخباري-كشف الفنان المصري مصطفى قمر مفاجأة تتعلق بأغنية الفنانة اللبنانية نانسي عجرم "يا طبطب يا دلع" وقال:"عرضت عليَّ في البداية لكني أخبرت أيمن بهجت قمر وطارق مدكور أنها مناسبة لنانسي عجرم أكثر، وفعلاً حققت نجاحاً كبيراً".

اضافة اعلان

 

وعن أغنية "هنقول إحنا لسه حبايب" قال: "أخذتها من عمرو مصطفى بعدها أخبرني أن عمرو دياب يريدها فتركتها له، لكن أخبرته إذا لم يأخذها سأستردها مرة أخرى، وعمرو دياب غناها فعلاً في حفل لكن لم يشعر أنها مناسبة فعادت لي".


أحدثت تصريحات مصطفى قمر ضجة كبيرة بين المتابعين والتي جائت على راديو "إينرجي".

 

الفن

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
taim-2

نجم تركي شهير يشارك تيم حسن البطولة في فيلم الهيبة -صورة

main_image60be6a84973af

عمل جديد للفنان بسام كوسا

ahmed-saad2

أحمد سعد يحتفل بتحقيق رقم قياسي جديد بأغنية "عليكي عيون"

الفنان-عاصي-الحلاني

فيديو- عاصي الحلاني يطرح كليب "ضحكة حبيبي"

imgid522672

صورة متداولة للفنان محمد حماقي قبل دخوله عالم الشهرة

7089926-604031464

ماذا عملت الفنانة فرح بسيسو فترة الانقطاع عن التمثيل ؟

أخبار متعلقة
ahmed-saad2

أحمد سعد يحتفل بتحقيق رقم قياسي جديد بأغنية "عليكي عيون"

9c66b992be3567f7c4eb68dfc5a57044

حمزة نمرة يرد على دعوته للغناء في السعودية

2020_4_15_23_41_49_177

محمد رمضان يحتفل بتصدر الترند بأغنيته بلالين في 11 دولة عربية

عا

عاصي الحلاني يعلن عن اغنيته الجديدة " ضحكة حبيبي"

WhatsApp Image 2022-05-30 at 11.40.55 AM

فنان مصري يتعرض لأزمة قلبية مفاجأة -صورة

josephattieh670-750x400

فيديو .. جوزيف عطية يطرح "وحداني"