مصطفى قمر يهاجم برنامج 'خمس نجوم' ويلجأ للقضاء!

الوكيل الاخباري - كشف الفنان المصري، مصطفى قمر، عن لجوئه إلى القضاء ضد ما حدث معه في برنامج "5 نجوم"، الذي يعرض في شهر رمضان على قناة "MBC مصر".

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ونشر قمر، فيديو له عبر حسابه على "إنستغرام"، وقال: "تصورت أنني أتعامل مع كيان يعرف قيمة الناس ويحفظ لهم مكانتهم، ويقدر تاريخهم الكبير في الفن والنجاح، ولكن ظني خاب للأسف وشعوري بالحزن والإندهاش هو ما دفعني للتعليق على تصرف غير مسؤول يقترب لحد المهزلة، وهو ما قد يدفعني للتدقيق في تعاملاتي مستقبلا، ولن أنتظر طويلاً لتصحيح هذا الخطأ".



وأضاف: "ده أول فيديو بتكلم فيه عن مشكلة الدعايا اللي نزلت خطأ في برنامج 5 نجوم اللي نزلت في الشوارع والتريلر والبرومو اللي نزلوا مش مظبوط، كل حاجة مش عجباني.. خذلوني جدا الأخوة المنتجين اللي كنت فاكر إنهم هيلتزموا معايا باسمي وتاريخي. ودلوقتي أنا بلجأ للحل القانوني من خلال المحامي بتاعي الأستاذ ياسر قنطوش، بيعمل اللازم، وانتظروا اللي هيحصل".

برنامج المقالب الكوميدي "خمس نجوم" يجمع لأول مرة معاً النجوم غادة عادل، نور، كريم فهمي، مصطفى قمر، محمد الشرنوبي، حيث يقدمون حلقات كاميرا خفية بأسلوب غير تقليدي ضمن أماكن مختلفة، مما يفجر الكثير من المواقف المضحكة، وينضم إلى النجوم الخمس أحد نجوم الفن والرياضة والإعلام في كل حلقة.

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