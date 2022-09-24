مصطفى كامل: ألفت أغنية لـ عمرو دياب يوم زفافي

الوكيل الإخباري-كشف الفنان المصري مصطفى كامل انه قام بتأليف أغنية "الملاك البريء" للفنان عمرو دياب عن طريق لقائه بالصدفة عشية زفافه.

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الاغنية جزء من البوم "عودوني" الذي اصدره دياب عام 1998. حديث كامل جاء في حوار مع الاعلامية أسما إبراهيم من خلال برنامجها اذ كشف ان تعامله مع دياب جاء عن طريق الصدفة خلال تواجده في ستوديو الفنان حميد الشاعري من اجل تسجيل اغنية زفافه الذي كان مقرراً في اليوم التالي. كان دياب في ستديو الشاعري يضع اللمسات الاخيرة على البومه "عودوني" الذي وزع اغانيه بالكامل الفنان حميد الشاعري.



حينها طلب منه عمرو دياب اغنية فأسمعه اغنية "الملاك البريء" التي لم يكن انهاها، وطلب منه الانتظار لليوم التالي للانتهاء منها وفعلاً قام بإكمال كتابتها وانهاها صباح يوم زفافه وسلمه اياها بعد انتهاء الحفل.



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