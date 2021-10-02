مصطفى كامل يحتفل بخطوبة ابنته على قبطان بحري - صور

الوكيل الإخباري - نشر الفنان المصري مصطفى كامل مجموعة من الصور من حفل خطوبة إبنته فرح على القبطان بحري يوسف عبد الحكيم، وذلك عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي.

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وعلق كامل قائلاً :"ألف مبروك حبيبة عمري وحياتي، خطوبة فرح مصطفى كامل على القبطان بحري يوسف عبد الحكيم، ربنا يتمم لكما بألف خير ياحبايبي، وعقبال كل أولاد حبايبنا وأصدقاؤنا".



متابعوا كامل إنهالوا بالتعليقات، مباركين ومتمنين لهما حياة مليئة بالسعادة والفرح.



الجدير بالذكر، أن كامل قد طرح مؤخراً اغنية "حلوة حياتي" من كلماته وألحانه وتوزيع باسم منير، وهي من ألبومه الجديد "وجع قلبي".









المصدر - الفن