مصطفى كامل يرفض تعيينه نقيباً للمهن الموسيقية خلفاً لـ هاني شاكر

الوكيل الإخباري-اقترح الموسيقار حلمي بكر اسم الفنان مصطفى كامل للترشح لمنصب نقيب المهن الموسيقية في مصر خلفا للفنان هاني شاكر.

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وسئل مصطفى عن رأيه حول هذا الاقتراح، والذي بدوره أعلن رفضه التام لهذا المنصب بشكل نهائي.



فكان رده: "أقدم خالص شكري واحترامي وتقديري للأستاذ الكبير حلمي بكر، فهو أستاذي ووالدي ورمز من رموز حضارتنا الفنية والموسيقية، ما قاله عني شرف كبير لي وتاج على رأسي."



وأضاف: "ولكن الأمر ليس بهذه السهولة، فقد سبق وأخبرتكم أن هناك فساد في هذا الكيان، ويقف وراءه مجموعة معينة ومعروفة للجميع بكل أسف."





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