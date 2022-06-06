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الإثنين، 06-06-2022 10:08 ص

مصطفى كامل يطرح أغنية جديدة .. فيديو

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الوكيل الإخباري-طرح الفنان المصري مصطفى كامل أحدث أغنياته، تحت عنوان "أيوه بعترف" على قناته الخاصة "يوتيوب".

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والأغنية من كلمات مصطفى كامل وألحانه، وتوزيع باسم منير، كما تعتبر الأغنية الثانية من ألبومه الجديد، والأولى بعد خروجه من الأزمة الصحية التي أصابته مؤخرا.


وقد طرح مصصطفى كامل مسبقا أغنية "عنوان الحياة" من نفس الألبوم، والأغنية من كلماته وألحانه أيضا، كما قد تم طرحها تزامنا مع حلول عيد الفطر.

 

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