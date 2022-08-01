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الإثنين، 01-08-2022 01:30 م

مصطفى كامل يعلن عن امكانية ترشحه لنقيب المهن الموسيقية في مصر

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الوكيل الإخباري-كشف الفنان المصري مصطفى كامل موقفه الأخير من الترشح لمقعد نقيب الموسيقيين بعد استقالة للفنان هاني شاكر.

وأكد مصطفى كامل خلال تصريحات صحفية، أنه الآن يفكر بموضوع الترشح بشكل جدي، وذلك بعد إلحاح الزملاء عليه، ومن بينهم الملحن حلمي بكر. فاعتبر كامل ان هذا الإلحاح والمطالبات، بمثابة شهادة به، وفخر له.

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وأضاف كامل، رغم أنه في الوقت ذاته لا يفكر في العمل العام، الا أن إلحاح الزملاء الفنانين، دفعه الى تغيير رأيه، وسيعلن موقفه النهائي خلال يومين فقط.


وأضاف مصطفى كامل، ان الوضع الحالي الذي تمر به نقابة المهن الموسيقية، يعد مؤسفاً ومأساوياً.

الجدير بالذكر ان مصطفى كامل كان قد رفض المنصب مؤخرا وقرر التركيز على شغله وبيته،كما أنه هاجم النقابة، وطالب بتدخل الأجهزة الرقابية، لمواجهة الفساد داخل النقابة، لترد عليه نادية مصطفى عضو مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية وتطلب منه إثبات صحة كلامه بالأدلة والمستندات.


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