مصطفى كامل يفجر مفاجأة جديدة بشأن شيرين عبد الوهاب- فيديو

الوكيل الإخباري - لا تزال أخبار الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب تستقطب اهتمام محبيها وجمهورها إثر الأزمة التي تمر بها.

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وفي الجديد، كشف نقيب المهن الموسيقية، الفنان مصطفى كامل، آخر تطورات حالتها الصحية. وقال في مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية" الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب ويعرض عبر قناة "إم بي سي مصر" إن شيرين في حالة استشفاء حالياً، ومدير أعمالها ميمي فؤاد هو من يطمئنه دائماً عليها.

كما أضاف أن ميمي تحدث مع شيرين شخصياً ، في مكالمة هاتفية استغرقت دقيقة واحدة فقط.



إلا أنه لفت إلى أنها سألت فيها عن كامل، وطلبت من مدير أعمالها أن يرسل له باقة ورد كتهنئة. وأردف: "وصل ليا أغلى بوكيه ورد خلال الفترة الأخيرة، أنا بشكرها، وبقول لها يا رب تقومي بألف سلامة ونقابلك كلنا بالورود".



فيما توجه بالشكر للفنانين الذين دعموا شيرين، على رأسهم أنغام التي احتوت أسرتها بشكل كبير، ووقفت إلى جانبها، مشددا على أنها تقوم بدور انساني غير عادي، بالإضافة إلى غادة عبد الرازق.

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