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الخميس، 20-10-2022 12:11 م

مصطفى كامل يفجر مفاجأة جديدة في أزمة شيرين عبدالوهاب -فيديو

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الوكيل الإخباري - أجرى مصطفى كامل، نقيب الموسيقيين المصريين ، مؤتمرًا صحفيًا خلال الساعات الماضية وكشف خلاله تطورات جديدة تتعلق بأزمة شيرين عبدالوهاب، وقال أنه توجه برفقة عدد من زملاء شيرين لزيارتها بالمستشفى النفسي الذي تعالج به، لكنه لم يستطع بعد أن رفضت لجنة التحقيقات في بلاغ شيرين عبدالوهاب ذلك ومنعت عنها الزيارة.

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صرح مصطفى كامل قائلًا: "كنت أرغب وزملائي ممن معي اليوم في الاجتماع لزيارة شيرين، ولكن اللجنة الخاصة بالتحقيقات منعت الزيارة عنها، وللحق فإن زملائها يدعمونها، وخاصة الفنانة أنغام التي ترى أن ابنتيها محل رعاية منها، وقالت لي يا مصطفى أنا معاك في كل حاجة نعملها عشانهم".

 

 

أعلن مصطفى عن تشكيل لجنة طبية لمتابعة حالة شيرين أحد أعضائها هو الدكتور الذي كان يعالجها، وهو عضو وليس رئيسا للجنة الطبية الحالية التي تتولى متابعة حالة شيرين.

سبق وأن تحدث نقيب المهن الموسيقية عن تطور جديد في حالة شيرين عبد الوهاب من خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "كلمة أخيرة".

وقال مصطفى كامل إنه تحدّث مع شقيق شيرين عبد الوهاب للاطمئنان على حالتها وأخبره بأنها مريضة جدًا وتحتاج للعلاج والرعاية.


شارك مصطفى كامل مقطع فيديو قصيرًا له عبر الفيسبوك، ظهر فيه بجوار المنتج نصر محروس لدعم شيرين عبد الوهاب، مؤكدًا دعمه لـ شيرين عبد الوهاب، بصفته الشخصية، وبصفته نقيبًا للموسيقيين، للخروج من أزمتها والعودة مجددًا لأعمالها الفنية، كما كانت عليه في السابق.

 

ET بالعربي

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