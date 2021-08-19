الخميس 19-08-2021
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الخميس، 19-08-2021 03:30 م

مصير حفل الموريكس دور

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الوكيل الإخباري - كان من المتوقع أن يُقام مساء أمس الأربعاء حفل توزيع جوائز موريكس دور في بيروت، لكن لجنة المهرجان وزّعت يوم الأحد بياناً توضيحياً قررت فيه تأجيل الحفل بعد انفجار التليل - عكار.

وسبق البيان إعلان لمجموعة من الفنانين عن اعتذارهم من حضور الحفل، منهم الممثل قصي خولي والفنانة نوال الزغبي والنجمة نادين نسيب نجيم وغيرهم من الفنانين الذين آلمهم ما حصل في شمال لبنان، وقالوا إنه لا يمكن المشاركة في أي احتفال والناس تعاني وبعضهم في المستشفيات.

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هذه الاعتذارات شكّلت تبايناً بين اللجنة وبعض الفنانين، لتخرج بعض التصريحات من قبل تابعين للجنة موريكس دور وتقول إن قرار إلغاء الحفل اتُّخذ قبل اعتذار الفنانين عن الحفل، وجرت مشادة ردود بين نادين نسيب نجيم والصحافي جمال فياض على موقع تويتر، حيث صرّح الأخير أن اللجنة كانت ستعلن أسماء الفائزين إن تأخر تأجيل الحفل، فيما سعى بعض الفنانين إلى الاعتذار ليقولوا بطريقة غير مباشرة إنهم فازوا بالجائزة. 

 

المصدر - لبنان 24

 


 




 

 


 

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