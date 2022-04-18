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الإثنين، 18-04-2022 01:14 م

مصير مسلسل كسر عضم

مسلسل-كسر-عضم


الوكيل الإخباري - أثار الفيديو المصور للكاتب السوري فؤاد حميرة جدلاً واسعاً بعدما اتهم المخرجة رشا شربتجي والمنتج إياد النجار بسرقة قصة مسلسل قدمه لشركة كلاكيب السورية عام 2010 وكان بعنوان "حياة مالحة".

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وكشف الكاتب حميرة المقيم في القاهرة أن الشركة اشترت النص لتحويله إلى مسلسل، وفعلاً بدأت عمليات التصوير بعد أشهر بإشراف المخرجة رشا شربتجي، لكنها توقفت من دون سبب واضح، حتى أعادت الشركة طبخ العمل وعدلت في النص وأنتجته هذا الموسم الرمضاني تحت عنوان "كسر عضم".

أعلنت شركة كلاكيت أنها تحضر للرد على حميرة يوم الأربعاء في ندوة صحافية تعقدها الشركة في دبي لتوضيح ملابسات ما حصل، والاتهامات بشأن سرقة النص من الكاتب الأصلي ومنحه للكاتب علي معين صالح الذي كتب "كسر عضم"، حيث تواجه المخرجة رشا شربتجي انتقادات لاذعة بسبب ما قامت به خصوصاً أنها تعلم تفاصيل وحيثيات القصة منذ عشر سنوات وكانت تعمل على المشروع مع الشركة نفسها والكاتب حميرة، لكنها اليوم تحاول أن تقف في صف الحياد، والهروب والقول إنها لم تكن تعلم وما حصل هو مجرد توارد أو تشابه أفكار بين كاتبين.


وعلمت نواعم من مصادر خاصة أن الكاتب حميرة سيرفع دعوى قضائية مستعجلة لإيقاف ما بقي من أيام عرض المسلسل، رغم أن ذلك سيتطلب وقتاً فإنه مؤمن بضروة أخذ حقوقه عبر القانون الدولي ومقاضاة شركة كلاكيت على فعلها.

 

نواعم 

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