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الأربعاء، 08-12-2021 12:47 م

مطرب راب يسخر من محمد رمضان في كليب طابور - فيديو

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الوكيل الإخباري - سخر مطرب الراب أحمد الشبكشي في فيديو كليب أغنيته الجديدة والتي حملت اسم «طابور»، وطرحها عبر قناته الرسمية في موقع الفيديوهات "يوتيوب"، من الفنان محمد رمضان، حيث ظهر في أحد المشاهد شبيه رمضان، وقد وجّه الشبكشي عدداً من الرسائل الساخرة إليه خلال الكليب.

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وظهر شبيه رمضان وهو يشير بإصبعه بعلامة "نمبر وان" التي اشتُهر بها رمضان، في مشهد يتشارك فيه مع مطرب الراب لعبة الورق حيث يلقي عليه إحدى أوراق اللعب ليقع شبيه رمضان.

 

 

المصدر- لها 

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