السبت 26-12-2020
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السبت، 26-12-2020 11:52 ص

مطرب مصري يشرح معاناته من كورونا: أعراض غير لطيفة

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الوكيل الاخباري- أعلن المنتج والمطرب الشاب هشام جمال إصابته بفيروس كورونا، وذلك من خلال صورة له نشرها على حسابه الخاص على "إنستغرام" كشف من خلالها أنه أصيب بكورونا منذ خمسة أيام، موضحا أنه كان من المفترض أن يقيم حفل "قادرون باختلاف" الذي تم تأجيله، ليحمد الله على ذلك لأنه كان من الممكن أن يصيب أياً من الأطفال المشاركين في الحفل.

وعلق هشام على الصورة بقوله: "جالي كورونا من حوالي 5 أيام، والنهرده كان هيكون معاد حفلة قادرون باختلاف 3 اللي اتأجلت بالصدفة الحمد لله يعني إصابتي كانت هتيجي في آخر أيام بروفات.. ربنا اللي عارف أنا كنت خايف قد إيه على الولاد عشان مناعتهم ضعيفة وخفت لحسن حد يتعدي ونعدي بعض كلنا.. لو الحفلة كانت اتعملت في معادها كان زماني أنا اللي عديتهم فالحمد لله، ودعواتكم عشان الأعراض عندي مش لطيفة".

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المصدر: لها


 




 

 


 

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