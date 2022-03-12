مطرب مغمور يتهم أحمد سعد بسرقة أغنيته والمؤلف يرد

الوكيل الإخباري - فوجئ الفنان أحمد سعد بعد نجاح أحدث أغانيه "النفسية"، وبعد أن حققت الكثير من المشاهدات وتم تداولها بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، بظهور مطرب مغمور يدعى مصطفى الشرقاوي، يتهمه بسرقة الأغنية منه، كما اتهم صناع الأغنية بعدم الالتزام الأدبي تجاه تعاونهم معه.

اضافة اعلان

وأشار الشرقاوي إلى أنه قام بتنفيذ وتصوير كليب الأغنية منذ خمس سنوات، مؤكداً انه حاول التواصل مع شركة مزيكا للإنتاج الفني للوصول للحل ولضمان حقه في الأغنية، إلا أنه وجد معاملة غير لائقة من طرف القائمين على الشركة.





وأضاف: "أنا مش هاسيب حقي، وهارفع قضية على أحمد سعد والشاعر صلاح مندي والملحن تامر كروان"، منوهاً إلى انه تقدم بشكوى لنقابة المهن الموسيقية، مؤكداً أنهم يحاولون التواصل، مع شركة مزيكا لحل تلك الأزمة.





من ناحيته، كشف مؤلف الأغنية الشاعر صلاح مندي حقيقة الأزمة التي افتعلها الشرقاوي، والذي اتهمه والفنان أحمد سعد بسرقة أغنية النفسية.

لها

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة









