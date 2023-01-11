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الأربعاء، 11-01-2023 02:24 م

مطرب يتهم محمد رمضان بسرقة أغنيته و"يوتيوب" يحذفها !

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الوكيل الإخباري-اتهم المطرب الشاب محمود بدر مؤسّس فريق "شارع 3" الفنان محمد رمضان بسرقة أغنيته الجديدة "على وضعنا" التي قدّمها مع كل من الفنان الكبير أحمد عدوية ونجله محمد.

وقدم بدر المستندات التي تثبت ملكيته لحقوق نشر الأغنية، ما دفع موقع "يوتيوب" لحذفها من الموقع.

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وقال بدر في تصريح خاص لـ"لها": "أغنية "على وضعنا" ملكي ولم يكن لأحد الحق في غنائها، لأنني أمتلك كافة الحقوق، وهو ما دفعني لإغلاقها، واتخاذ كل الإجراءات القانونية".


وأضاف أن محمد رمضان عرض عليه مبلغاً من المال، وحدث بينهما خلاف على الأجر المادي من أجل حصوله على التنازل.


وقال بدر: "ما فعله رمضان أمر غريب للغاية، وذلك بعد رفضي التنازل له عن الأغنية منذ مدة طويلة، مقابل الحصول على مبلغ مالي".

 

 

 

 


 




 

 


 

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