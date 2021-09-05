معاناة منى فاروق من أزمة نفسية صعبة

الوكيل الإخباري - كشفت الفنانة الشابة منى فاروق عن مرورها بأزمة نفسية سيئة، وتحدثت عن تفاصيلها وطريقتها في تجاوزها.



ونشرت مقطع فيديو عبر خاصية الستوريز على حسابها في"إنستغرام" قالت فيه: "حاليا أمر بحالة نفسيئة سيئة، ولكني أحاول التغلب عليها بالصلاة وطاعة الله والموضوع بالفعل بيفرق معايا جدا، وياريت كل اللي يشاهدني الآن كلما تشعر بضيق صلي وتقرب من الله.. وكلما تسيطر علي هذه الحالة، أحاول أن أبث بداخلي التفاؤل، لأن ربنا رحمته واسعة، لابد من وجود الطموح لكي نستطيع أن نكمل حياتنا".

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أكملت: "عندما يكون مزاجي سيء وأمر ببعض الأمور والأزمات، أنظر حولي وأشكر ربنا على نعمة أصحابي وأهلي وكل من يحبني".



المعروف أن منى فاروق كانت قد مرت بأزمة طاحنة بسبب تسريب فيديوهات فاضحة لها مع المخرج خالد يوسف وحبسها في تلك القضية ووقتها دافعت عن نفسها مؤكدة أنها كانت متزوجة منه .

المصدر - لها