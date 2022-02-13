معجب يفاجئ اليسا ويهديها هدية على المسرح - فيديو

الوكيل الإخباري - أهدى معجب من جمهور الفنانة إليسا رسما فنيا لها ولوالدها خلال غنائها على المسرح ضمن حفل لها في مدينة ديترويت الأميركية.

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وفي مقطع فيديو قصير فاجأ أحد الجماهير اليسا وأهداها رسما لها ولوالدها، وعندما أخدت إليسا اللوحة سألته: "مين اللي معي بالصورة.. بيشبه بيي.. هيدا بيي الله يرحمو" .





لبنان 24