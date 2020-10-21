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الأربعاء، 21-10-2020 12:02 م

معلومات تكشف لأول مرة عن شقيق ياسمين صبري.. فيديو

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الوكيل الاخباري - كشفت مؤخرا معلومات جديدة عن الشاب الذي يعرف بأنه شقيق الفنانة المصرية ياسمين صبري، وتبين من خلاله أنه ليس شقيقها فعلاً بل أخوها غير الشقيق.

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وفي تقرير جديد لبرنامج ET بالعربي ذكر أنه ولد بعد زواج والدتها الثاني مع الإشارة إلى انه يطلق على نفسه اسم "رئيس" على حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام".

 

كما لفت التقرير إلى أنه يقيم في بريطانيا وأنه قرر ان يمضي إجازته في مصر، وأن الفنانة ياسمين صبري وأخاها يمتلكان العديد من الصفات المشتركة رغم فارق السن بينهما، وعرف أيضاً أن الشاب يحب العلامات الفاخرة وكثيراً ما ينشر صوراً وفيديوهات لمقتنياته الفاخرة تماماً مثل أخته.

كما ظهر أنهما يحبان أيضاً السفر وغالباً ما يختاران الوجهات نفسها وأن الأخ بدأ بالتوجه نحو الرياضة على غرار ياسمين فيما بدأت الفنانة بتعلم الصيد الهواية المفضلة لديه.

 


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