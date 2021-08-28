معلومات غريبة عن المسلسل الإسباني الشهير La Casa De Papel

الوكيل الإخباري - بعد قرب عرض الجزء الخامس من مسلسل "La Casa De Papel" على منصة Netflix والذي سيشهد نهاية عملية السطو المسلح، التي طال إنتظارها، إليكم بعد المعلومات المثير عن المسلسل وكواليسه .

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- تم استخدام 600 بدلة حمراء، وكان الهدف أن يكون للمسلسل هوية وبصمة خاصة، لذا تم تقليل استخدام الألوان في باقي الملابس حتى تكون "البدلة الحمراء" مميزة.

- تم التصوير في 300 موقع في 7 دول.

- تم التصوير في إسبانيا، تايلاند، الدنمارك، باناما، البرتغال، إيطاليا، والمملكة المتحدة، حيث تم تصوير المشاهد التي أظهرت إغراق خزانة بنك إسبانيا.

- أنتج 6000 سبيكة ذهبية للاستخدام كإكسسوار للمسلسل، تمت طباعة مليون عملة ورقية فئة 50 يورو لإسقاطها فوق شوارع مدريد.

- تم استخدام 275 سلاح مختلف على مدار 41 خلال عمليات السطو، يضاف إليها 150 قطعة من الذخيرة التي يحتفظ بها Gandía بخزانة أسلحته الخاصة في بنك إسبانيا.

المصدر - الفن