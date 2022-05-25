معلومات لاول مرة عن زوجة محمد عبده .. جنسيتها وعمرها

الوكيل الإخباري-كشفت تقارير إعلامية مُقربة من الفنان محمد عبده أن زوجته الثانية هي سيدة فرنسية من أصول جزائرية كان قد تعرف عليها خلال زيارة لباريس.



وأضافت المعلومات، أن محمد عبده بعد أن أعلن عن ولادة طفله الحادي عشر، قرر التكتم على هوية زوجته الثانية.



وقالت ابنة الفنان، إن زوجة والدها في العقد الثلاثين من العمر ،وكان والدها قد ارتبط بها خلال رحلة علاج في فرنسا



وأضافت أن انفصال والدها عن والدتها أم عبد الرحمن كان قبل 11 عاما.

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