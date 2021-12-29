مغنية تايلاندية أولا ضمن قائمة أجمل 100 وجه بالعالم

الوكيل الاخباري - احتلت المغنية التايلاندية البالغة من العمر 24 عامًا ليزا من فرقة الجنوبية بلاك بينك الكورية المركز الأول بقائمة أجمل 100 وجه في العالم لعام 2021، والتي أعلنت عنها في قائمة TC Candler الشهيرة، حيث تقدمت مركز عن قائمة العام الماضي والتي كانت تحتل به المركز الثاني اضافة اعلان





وفي سياق متصل احتل الممثل الأمريكي Timothee Chalamet ، 26 عامًا ، الذي لعب دور البطولة مؤخرًا في فيلم Dune ، المركز الرابع ، بينما احتل مغني BTS آخر Jungkook ، 24 عامًا ، المركز الخامس



ومن الأسماء البارزة الأخرى في قائمة الرجال النجم المصري الأصل مينا مسعود والذي جاء بالمركز 46، والممثل البريطاني هنري كافيل (38 عاما) الذي اشتهر بلعب سوبرمان في المركز السادس. الممثل الأمريكي جيسون موموا ، 42 عاما ، الذي يلعب دور البطل الخارق أكوامان ، في المركز العاشر ، والمغني والممثل الصيني شياو زان ، 30 عاما ، في المركز الحادي عشر